Lojas Torra tem vagas de emprego abertas em Osasco

A Lojas Torra está com vagas de emprego abertas para diversos cargos em Osasco. Todas as oportunidades foram divulgadas nessa semana no Vagas.com.

Além de três vagas para a função de promotor de vendas, a empresa busca por auxiliar administrativo, analista de processos, estoquista e visual merchandising. Para a maioria das vagas, o único requisito exigido é ter o ensino médio completo.

O salário não foi divulgado. Já os benefícios oferecidos são assistência médica e odontológica, auxílio farmácia, café da manhã, vale-transporte e refeitório no local.

Como se candidatar às vagas de emprego na Lojas Torra:

Para se candidatar às vagas de emprego abertas na loja em Osasco os interessados devem acessar o site Vagas.com.

Sobre a empresa

A Lojas Torra é uma rede especializada em produtos de moda com preço baixo e variedade. Com 29 anos de história, conta com mais de 60 lojas espalhadas pelo Brasil e dois centros de armazenamento e distribuição.

