Assaí de Itapevi vai ficar na Rodovia Engenheiro Renê Benedito e deve ser inaugurado ainda este ano

Anunciada nesta terça-feira (25), a loja do Assaí Atacadista em Itapevi será construída na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 909, em uma área de 33.265 metros quadrados. O empreendimento terá 14.200 m² de área construída, com 6.300m² de área de vendas e 532 vagas de estacionamento.

Devem ser investidos cerca de R$ 60 milhões na implantação da unidade, prevista para ser inaugurada ainda este ano, informou o prefeito Igor Soares (Podemos), que se reuniu com representantes da empresa nesta terça. As obras devem começar até o fim do semestre. A loja deve gerar cerca de 500 empregos diretos e indiretos.

“Será uma das maiores lojas do Assaí na região e gerará cerca de 500 empregos diretos e indiretos. Uma vitória para Itapevi, que conseguirá fomentar ainda mais o comércio local e a geração de emprego em pleno período de crise econômica no país”, comemorou o prefeito Igor Soares.

O Assaí Atacadista foi beneficiado com a Lei Desenvolve Itapevi, que prevê descontos de ISS da obra, ISS sobre a prestação de serviços e IPTU. “A Prefeitura criou esta lei justamente para atrair novos investidores ou motivar ampliações das empresas já instaladas na cidade”, explica Igor Soares. Dentre as empresas já atendidas pela Lei estão a italiana Leonardo, a Eurofarma e a Cacau Show.

Assaí Atacadista

O Assaí Atacadista, do Grupo Pão de Açúcar, é uma das maiores redes de atacado de autosserviço do país.

Na região, o Assaí tem atualmente lojas em Osasco, Carapicuíba, Jandira e Cotia. Em todo o país, a rede possui 186 unidades, em 22 estados, com cerca de 50 mil funcionários e 30 milhões de clientes atendidos por mês.

Para se candidatar a vagas de emprego, acesse o site de vagas da empresa.