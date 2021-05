Onde está Wellison? Após 5 meses, rapaz com depressão continua desaparecido em Carapicuíba

Cinco meses após o desaparecimento, a família continua em busca de Wellison Dias Souza Nobre, de 29 anos, mais conhecido como Juninho, morador do bairro Cidade Ariston, em Carapicuíba. Ele sofre com depressão e fazia uso de muitos medicamentos controlados quando sumiu, no dia 27 de dezembro.

Dona Cosmira Dias Souza, mãe do rapaz, vive angustiada, sem saber o que pode ter acontecido com o filho. Desde que Wellison desapareceu, além da tristeza, ela tem enfrentado alguns problemas de saúde por não conseguir se alimentar. “Olha, eu só estou trabalhando porque tenho que cumprir com os meus compromissos, porque se não, estaria procurando por ele sem parar”, contou, ao Visão Oeste.

“A gente já procurou tanto por ele que, até na cracolândia eu já fui e nada. Penso que ele pode estar internado. Como ele tinha depressão, e uns problemas com esquecimentos, pode ter esquecido o nome e o lugar onde mora. Alguém deve ter encontrado ele, mas é o que a gente acha. Até agora, não sabemos de nada e isso me dá uma angústia tão grande”, continuou dona Cosmira.

A mãe de Wellison fazia o almoço quando ele saiu de casa. Ela contou que sentiu falta do filho quando o procurou para que ele provasse a comida. Ele saiu sem levar documentos, celular ou qualquer outro pertence. Cosmira afirma que a aparência do filho pode ter mudado bastante e que, agora, ele tenha barba e esteja mais magro do que nas fotos mais recentes.

O boletim de ocorrência do desaparecimento do rapaz foi feito ainda em dezembro. Segundo dona Cosmira, os policiais já fizeram várias buscas, foram atrás de imagens em câmeras de monitoramento de comércios e residências nos bairros onde ele supostamente teria sido visto por populares, mas sem sinal dele.

Quem tiver informações que possam levar a família ao paradeiro de Wellison pode entrar em contato com Cosmira, mãe do rapaz, no telefone (11) 97337-8939, ou ligar para a Polícia Militar, no 190 ou Disque Denúncia.

