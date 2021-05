Quem matou Kátia? Após 5 meses, família pede justiça por morte de jovem em Osasco

Cinco meses após a morte de Kátia Vieira, de 17 anos, a família continua na busca por respostas sobre quem é autor e o que teria motivado o crime. A jovem, que era moradora de Presidente Altino, em Osasco, desapareceu no dia 19 de dezembro e foi encontrada morta 11 dias depois.

Na noite em que desapareceu, Kátia saiu para encontrar um rapaz de 21 anos que teria conhecido pela internet. A jovem dividiu uma corrida por aplicativo com a irmã, mas desceu na metade do trajeto. Ela iria se encontrar com o rapaz na casa dele, no Jardim Piratininga, mas o rapaz teria mudado de ideia e disse que estaria em uma festa no Jardim Rochdale.

Para chegar até o local, a jovem precisou passar por uma ponte que dá acesso ao Parque da Bicicleta, onde seu corpo foi encontrado dias depois já em estado de decomposição. O crime que chocou os moradores da região é investigado pelo 4° DP de Osasco. O rapaz com quem Kátia teria marcado o encontro chegou a ser preso temporariamente, mas foi liberado por falta de provas.

A família da jovem, que tinha o sonho de ser veterinária e teve a vida interrompida brutalmente, vive o luto e a indignação por saber que quem cometeu o crime continua impune. “A gente queria a nossa filha viva, mas como não podemos ter a nossa filha viva, queremos justiça. A justiça tem que ser feita”, lamentou Agnaldo, pai de Kátia, em reportagem exibida na Record TV.

(Com informações da Record TV)

