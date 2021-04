Ratinho detona Sheherazade por processo de R$ 20 milhões contra o SBT: “ingratidão enorme”

Sem papas na língua, Ratinho fez duras críticas à ex-colega de SBT Rachel Sheherazade pelo processo no qual a jornalista cobra R$ 20 milhões da emissora de Osasco, por não ter tido carteira assinada e danos morais. “Ingratidão enorme”, declarou o apresentador.

publicidade

“É lamentável que a gente tenha que ver isso, né. Desculpa aí, Rachel, mas pelo amor de Deus. Você tava lá na Paraíba, escondida, fez um comentário sobre o Carnaval, o Silvio Santos gostou do comentário, tirou você aí da escuridão onde você estava. Trouxe você pra São Paulo, pagou salário altíssimo. Pelo menos, no mínimo, cinquenta vezes mais do que você ganhava aí na Paraíba. E de repente você, numa ingratidão enorme, faz uma coisa dessa [processar o SBT]. Muito feio pra você, Sheherazade”, comentou Ratinho, na rádio Massa FM, do Paraná.

O apresentador falou ainda em “mau-caratismo” de Sheherazade. “O pior defeito e o único que mostra mau-caratismo é a ingratidão. E lamentavelmente você está sendo uma ingrata. Saiu da Paraíba, veio morar em Alphaville [bairro nobre dos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba] por conta do SBT. O Silvio Santos cuidou de você todo esse tempo. E de repente, ele resolve mudar, você resolve processar. Que ingratidão. Você é uma ingrata, Sheherazade. E se quiser brigar comigo, venha. Aqui a briga é boa”.

publicidade

O processo da jornalista contra o SBT tramita na Justiça de Osasco, onde fica a sede da emissora. A primeira audiência do caso está marcada para 3 de agosto, quando testemunhas de Rachel Sheherazade e do SBT serão ouvidas pelo juiz. Hermano Henning, que também processou a emissora de Silvio Santos, é uma testemunha de defesa da ex-colega.

Apresentador também pediu “pé na bunda” de Dudu Camargo

Ratinho não tem amenizado o tom de críticas a colegas e ex-colegas. Além de Rachel Sheherazade, Dudu Camargo também foi alvo do apresentador, que disse que, “se fosse o Silvio [Santos], metia um pé na bunda”.

publicidade

As críticas foram feitas após Dudu Camargo alfinetar, em entrevista, os índices de audiência do “Primeiro Impacto” quando ele estava de férias e minimizar uma possível demissão do SBT. Ratinho declarou que Dudu Camargo “esqueceu que só o Silvio que gosta dele”.