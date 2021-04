Mãe explica poucos banhos de Viih Tube no BBB 21

Viviane Tube, mãe de Viih Tube, comentou, em live no Instagram, sobre os poucos banhos da filha durante o BBB 21, que já foram até tema de reportagem no “Fantástico”. Ela afirmou que a filha não gosta de tomar banho perto de outras pessoas e nem com água fria.

“A Viih não gosta de se expor perto das pessoas. Lá dentro, conversando com outros participantes, soube que tem um chuveirinho com sabonete íntimo. Eles se lavam ali de forma mais profunda. E ela acaba ficando sem o banho”, justificou Viviane Tube.

“E lá tem muito racionamento de água também, agora menos, no começo era muito. Tinha que tomar banho frio. A Viih toma banho de se queimar de tão quente. Ela não aguenta banho gelado”, completou.

Viviane Tube também comentou as dificuldades relatadas pela filha para fazer o “número 2” na casa mais vigiada do Brasil. “Ela não consegue fazer porque é emocional. Ela nunca teve problema com banheiro. Ela é um reloginho. Vai todos os dias, às vezes até mais de uma vez por dia. Para travar desse jeito, é totalmente emocional o número 2”.

Viih Tube está no Paredão e é favoritíssima para ser eliminada do BBB 21 no domingo (25). Enquetes feitas na internet apontam que ela deve ter mais de 90% dos votos para deixar o programa. Também estão na berlinda Fiuk e Gil.