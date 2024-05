São Roque tem opções turísticas para comemorar o Dia das Mães neste fim de semana

O Dia das Mães se aproxima e, para proporcionar uma experiência memorável, a região de São Roque, conhecida por sua Rota do Vinho, oferece uma variedade de opções para uma escapada em família. Localizada a apenas uma hora da movimentada São Paulo, a cidade encanta pela arquitetura histórica, mirantes e vistas panorâmicas.

“Explorar a desativada Estação Ferroviária é uma oportunidade única para capturar belas fotografias, enquanto o Morro do Cruzeiro oferece uma vista panorâmica da região. Para os mais aventureiros, uma trilha de nível médio leva até o mirante do Morro do Saboó, ideal para os amantes da natureza”, sugere Renata Marchi, administradora do Hotel Cordialle.

A gastronomia também é destaque com a Rota do Vinho proporcionando uma experiência sensorial nas mais de 30 vinícolas e adegas da região. E onde saborear uma refeição para marcar a data?

O Hotel Cordialle, situado no coração de São Roque, não só oferece conveniência em termos de localização, mas também uma experiência gastronômica única. “Nossa sugestão é começar o dia com um café da manhã colonial, servido no restaurante do hotel das 6h às 10h, aberto ao público. Por um preço fixo de 58 reais por pessoa, é possível desfrutar de uma variedade de opções, incluindo tapioca e ovos mexidos preparados na hora, além de bolos e pães fresquinhos, alguns deles sem glúten e sem lactose”, explica Marchi.

Para o almoço, o Hotel Cordialle apresenta suas especialidades, como o escalope de filé mignon ao molho tinto acompanhado de nhoque de batata doce grelhado por 80 reais. Outras opções incluem risoto com lascas de salmão e ervas finas por 74 reais e escondidinho de carne seca com mandioca por 73 reais. “Nosso cardápio também oferece opções para as crianças, como pratos kids, lanches e porções”, diz.

Reservas são recomendadas, especialmente, para grupos com mais de 15 pessoas. Para mais informações, acesse o site oficial: hotelcordialle.com.br

Hospedagem, eventos corporativos, sociais e restaurante aberto ao público

Endereço: Rua Sotero de Souza, 500, Centro, São Roque

Mais informações e reservas: 11 4784-9500 / Wpp: 11 4784-9501

Instagram: @hotelcordialle