Ponte Metálica de Osasco ganha as cores da bandeira do Rio Grande do Sul em solidariedade aos gaúchos

Ponte Metálica de Osasco ganha as cores da bandeira do Rio Grande...

A cidade de Osasco está mobilizada para apoiar as vítimas dos desastres no Rio Grande do Sul e, além de arrecadar mantimentos e oferecer o parte do efetivo da Defesa Civil ao estado, iluminou a Ponte Metálica em apoio ao povo gaúcho.

O viaduto é conhecido como o cartão postal da cidade e ganhou as cores da bandeira do RS. A homenagem foi elogiada nas redes sociais: “Osasco dando um show de empatia e respeito nos últimos dias”.

“Sou gaúcho e fico feliz de ver o prefeito e o povo de Osasco, cidade que me acolheu, fazendo de tudo pela minha terra”, escreveu um internauta. “Nós gaúchos agradecemos a homenagem”, disse outro. “Orgulho de ter nascido aqui. Rio Grande do Sul, estamos com vocês”, declarou outro.