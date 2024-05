Em Osasco, drive-thru solidário mobiliza centenas de famílias com doações para o RS

Muitos munícipes e moradores de cidades vizinhas passaram pelo drive-thru solidário organizado pela Prefeitura de Osasco, na noite de terça-feira (7), para deixar suas doações que serão destinadas às vítimas das cheias no Rio Grande do Sul.

Todos os itens arrecadados, dentre eles: roupas, colchões, alimentos não perecíveis, material de limpeza e higiene pessoal, foram separados, organizados e enviados hoje (8), pelo Fundo Social de Solidariedade de Osasco ao estado gaúcho.

Esta não foi a única mobilização no município em prol do Rio Grande do Sul. No último fim de semana, o Fundo Social organizou um plantão em sua sede para arrecadar doações. Em ambas as ações, dezenas de voluntários somaram esforços para receber os itens e fazer toda a triagem.

Com as ações, Osasco já arrecadou 100 toneladas de donativos, que estão sendo transportados pela Jamef Transportes, empresa recém-chegada à Osasco, até o RS.

Além disso, Osasco enviou ainda agentes da Defesa Civil para atuar no resgate das vítimas das enchentes. As equipes seguiram munidas de veículos e equipamentos para atuar em prol da população gaúcha.