Mais de 25 toneladas de doações da população de Itapevi chegam a Guaíba, no RS

Os donativos arrecadados na campanha realizada pela Prefeitura de Itapevi chegaram à cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (8). O prefeito da cidade gaúcha, Marcelo Maranata, recebeu pessoalmente as doações e agradeceu à população de Itapevi.

“Quero agradecer ao prefeito Igor. As doações estão chegando em uma boa hora… Agradecemos também ao pessoal que pegou a estrada, enfrentou engarrafamento, e graças a Deus chegou. O Rio Grande do Sul está passando pelo seu pior momento e nossos irmãos estão chegando de São Paulo para cuidar das pessoas aqui de Guaíba”, disse Maranata, em vídeo publicado por Igor Soares nas redes sociais.

Foram arrecadadas no Parque da Cidade de Itapevi no fim de semana mais de 25 toneladas de alimentos não perecíveis, além de 7 mil litros de água e 10 mil peças de roupas. Além disso, a população doou ainda mais 350 quilos de ração para cães e gatos.

Voluntários da Prefeitura e moradores formaram uma força-tarefa, no Ginásio de Esportes, para montar cerca de mil cestas básicas com os itens alimentícios obtidos nas doações. Todo o material foi acondicionado em uma carreta que saiu do município por volta das 18h30 desta segunda-feira.

“Agradecemos a todos os moradores, empresários e representantes da sociedade civil que colaboraram com esta rápida campanha realizada aqui na cidade. Conseguimos fazer a nossa parte em um período muito curto e assim ajudar a população gaúcha que sofre com essa catástrofe de grandes proporções”, comemorou o prefeito Igor Soares (Podemos).