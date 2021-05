Onda de assaltos em rua de Osasco assusta moradores: “a gente não pode sair”

Em meio a uma onda de assaltos, os moradores do Pestana, em Osasco, estão com medo de sair de casa. Uma reportagem exibida pelo “Balanço Geral”, da Record TV, mostrou a rápida e rotineira ação dos criminosos na rua São Jorge.

Na noite de terça-feira (25), uma mulher foi abordada por dois homens e uma moto. Em questão de segundos, ela teve o celular roubado. Uma câmera de monitoramento registrou a ação dos bandidos. Poucos horas depois, dois homens também foram assaltadas na mesma rua. Desta vez, quatro criminosos em duas motos abordaram as vítimas, que se renderam e entregaram o que tinham.

Já na segunda-feira (24), a vítima estava em seu carro quando foi surpreendida pelos indivíduos. Nem mesmo no fim de semana os criminosos deixam de aparecer na rua para amedrontar os moradores. “Ele veio com a arma na minha cara e eu já entreguei o celular. Aí eu fui tirar a bolsa, e ele falou que não queria a bolsa, que era pra eu andar sem olhar para trás”, disse a vítima do assalto que ocorreu no último sábado (22) e também foi registrado pelas câmeras de monitoramento.

De acordo com os moradores, os assaltos começaram a acontecer com mais frequência há cerca de um ano. Os bandidos não se intimidam nem mesmo com a luz do dia e agem rapidamente. “Tenho pânico de moto. Se passar uma moto perto de mim eu entro em desespero”, lamentou Rosana Nascimento, balconista, que já foi vítima de assalto na região.

Uma perseguição policial foi flagrada pela equipe de reportagem da Record TV enquanto gravava a matéria, nesta quarta-feira (26). O suspeito, que levava uma mochila de entregador nas costas, passou em alta velocidade e era seguido por uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco. Ele conseguiu fugir.

No mesmo dia, uma viatura da Polícia Militar também apareceu. No entanto, os moradores reclamam que a presença de patrulhamento policial é rara e cobram por mais segurança. “Olha, aqui a gente não pode sair para fora que já é assaltado. Tá muito perigoso”, concluiu uma moradora de Osasco.

