Polícia Federal faz operação contra fraudes no INSS em Carapicuíba, Itapevi e Cotia

A Polícia Federal (PF) cumpriu hoje (26) três mandados de prisão e oito de busca e apreensão contra um esquema de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas cidades de Itapevi, Carapicuíba e Cotia. As ações ocorreram em agências do INSS, além de escritórios e residências dos suspeitos de envolvimento.

Segundo a PF, um funcionário admitido há menos de um ano no INSS dava início às fraudes, deixando de anexar versões digitais dos documentos de pessoas que solicitavam benefícios. Ainda de acordo com a polícia, as vítimas eram pessoas sem acesso a computadores ou smartphones, que não conseguiam por conta própria digitalizar e anexar os documentos aos processos de solicitação.

Quando os pedidos eram negados devido a falta de documentos, o funcionário indicava um escritório de advocacia do qual era sócio como forma de resolver o problema. Assim, os procedimentos que deveriam ser gratuitos acabavam tendo custos para os beneficiários que precisavam pagar pelos honorários dos advogados.

A polícia diz ainda ter encontrado documentos falsos que podem ter sido usados para fraudar processos do INSS em Itapevi, Carapicuíba e Cotia.

As apurações apontam para o cometimento dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas de informação, estelionato previdenciário, corrupção e associação criminosa. (Com Agência Brasil)