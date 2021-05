Campanha “Metalúrgicos Contra a Fome” distribui mais de 5 toneladas de alimentos em Osasco e região

A Campanha “Metalúrgicos Contra a Fome” já distribuiu 5,6 toneladas de alimentos. Organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, com apoio de trabalhadores, empresas e entidades, a ação chega à mesa de famílias em situação de vulnerabilidade social e que vivem na região, seja por distribuição feitas em bairros ou por doações às instituições sociais que as atendem.

“Cada doação realizada nos dá ânimo e motivação. Sabemos o quanto cada uma faz diferença na vida de quem recebe. Na ausência de uma política pública de distribuição de renda eficaz, essa campanha é uma forma de reafirmamos a nossa solidariedade e auxiliar diversas famílias neste período de propagação do novo coronavírus”, disse o presidente do sindicato, Gilberto Almazan.

O sindicato começou a receber as doações no final de abril, e as entregas começaram em 20 de maio, quando 1.005kgs de alimentos foram distribuídos para famílias do Rochdale, em Osasco, e para duas instituições em Cotia. No segundo dia de distribuição, que aconteceu na quinta, 20, foram distribuídos 1.725kgs de alimentos, entregues para Igreja Cristo Rei, no Baronesa, em Osasco; Ocupação Esperança, no Três Montanhas, em Osasco; MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), em Taboão da Serra, Sementes do Amanhã, em Taboão da Serra; Cajec, em Taboão da Serra; e Associação Mãos Solidárias, em Embu das Artes.

Na sexta, 21, terceiro dia de distribuição, a solidariedade metalúrgica foi responsável pela entrega de 1.545kgs de alimentos distribuídos entre Povo Sem Medo, em Osasco; Paróquia Nossa Senhora, em Osasco, com destino para a comunidade São Patrício; Lar de Jesus Entre as Crianças, em Osasco; Coletivo de Mulheres, em Carapicuíba; e Projeto Nova Vida, em Santana de Parnaíba.

Teve entrega de cestas também no sábado, 22, que vão beneficiar famílias atendidas pela Associação Pró Jandira, Comunidade Santa Terezinha, em Itapevi, e ONG Suprindo Vidas, em Carapicuíba. Nesta terça-feira, 26, a solidariedade chegou à Associações Camila Rossafa, em Osasco, Amamos, em Osasco, e Amparo da Mulher, em Itapecerica da Serra.

A Campanha “Metalúrgicos contra a Fome” é uma ação integrada com a Força Sindical, que tem mobilizado todos os seus sindicatos filiados para ajudar as pessoas mais afetadas pela crise econômica e sanitária. Teve início no final de abril e já conta com a colaboração de diversos trabalhadores, entidades e empresas, entre elas: Albras, Wap Metal, Tup Tech, Nakata, CBFA, Bridon e Gramtampa.

Colabore:

Nos próximos dias, o sindicato vai distribuir ainda mais alimentos em bairros e instituições de Osasco e Região.

Quem tiver interesse em fazer parte desta rede de solidariedade ainda pode participar. Isto porque as arrecadações serão feitas até o dia 31 de maio na sede do sindicato, na rua Erasmo Braga, 307, Presidente Altino, Osasco; e suas subsedes localizadas em Cotia (Av. Prof. Joaquim Barreto, 316, Centro) e Taboão da Serra (R. Ribeirão Preto, 397, Vila Iasi). No caso de empresas e entidades, o sindicato pode retirar a doação no local.