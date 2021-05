Vereadores defendem distribuição gratuita de absorventes e coletores menstruais em Barueri

Tramita na Câmara de Barueri projeto de lei que prevê a distribuição gratuita de absorventes e coletores menstruais pelo poder público municipal. Além disso, o PL 61/2021, dos vereadores Dra. Claudia (PDT) e Allan Miranda (PSDB), define uma série de diretrizes em prol da conscientização sobre a menstruação.

publicidade

O projeto estabelece a realização de palestras e campanhas com o tema “Menstruação Sem Tabu” em escolas e unidades de saúde e também parcerias do município com cooperativas e pequenas empresas que fabriquem absorventes e coletores menstruais de baixo custo, para facilitar o acesso a estes itens, entre outras.

Pela proposta, para a distribuição gratuita dos absorventes poderiam ser firmadas parcerias com a iniciativa privada e organizações não governamentais.

publicidade

Os autores da proposta definem como “um absurdo” a não existência de políticas públicas sobre as questões da menstruação e a universalização do acesso aos absorventes higiênicos e coletores menstruais de forma ampla e abrangente.

“Mulheres no mundo todo passam por dificuldades no seu período menstrual, principalmente jovens e adolescentes em período escolar, que precisam de uma atenção especial”, argumentam os vereadores na Justificativa do projeto.

publicidade

Dra. Claudia e Allan Miranda citam ainda uma matéria do “Fantástico” sobre levantamento que aponta que uma em cada quatro mulheres já faltou à escola por não poder comprar absorvente ou passou por algum constrangimento por não utilizá-lo.

CUIDADO// Telas de proteção contra quedas podem ser obrigatórias em shoppings e escolas de Barueri