Itapevi vacina professores nesta semana e anuncia volta às aulas presenciais para dia 21

A Prefeitura de Itapevi decidiu vacinar contra a covid-19 todos os profissionais da educação nesta terça e quarta-feira, dias 1 e 2 de junho, para conseguir retomar as aulas presenciais no município. Com a imunização desse grupo, a volta das aulas deve ocorrer em 21 de junho, com 50% das turmas.

Os profissionais da educação de Itapevi receberão a vacina AstraZeneca que, segundo estudos tem 86% de eficácia após 1ª dose. A vacinação será realizada na Escola do Futuro do Suburbano, mediante agendamento prévio.

De acordo com a administração municipal, todos os profissionais receberão um comunicado da Secretaria nesta segunda-feira (31), para preenchimento de formulário. Após confirmação dos dados, será feito o agendamento.

A Prefeitura programou a retomada das aulas para o dia 10 de maio, mas voltou atrás logo após fazer uma pesquisa com a população e profissionais da educação, que votaram contra.

Agora, com a nova data prevista para o retorno, pais e responsáveis dos alunos poderão optar pela retomada ou não dos estudantes. Diferente dos alunos com comorbidades, que continuarão obrigatoriamente recebendo as atividades online.