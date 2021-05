Trabalhador de Santana de Parnaíba morre esmagado durante manutenção de prensa

Um morador de Santana de Parnaíba morreu durante a manutenção que fazia manutenção na prensa de uma empresa em Jundiaí, no interior paulista.

Ademir da Costa Matos, de 63 anos, que morava no bairro da Fazendinha, em Santana de Parnaíba, fazia a manutenção no equipamento, que apresentava problemas mecânicos, quando de repente a máquina ativou, esmagando o operário.

Um outro trabalhador que acompanhava a vítima e presenciou o acidente ficou em estado de choque, precisou de atendimento médico e não teve condições psicológicas de prestar depoimento na Delegacia após a morte do colega. A Polícia Civil vai investigar o acidente de trabalho. (Com informações do “Jornal da Região”).

