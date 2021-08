TECYOU: escola técnica e profissionalizante chega a Osasco com mensalidades a preços acessíveis

Foi inaugurada no Centro de Osasco no último dia 7 de agosto, a TECYOU, escola que oferece cursos técnicos, profissionalizantes e de idioma, com mensalidades na faixa dos R$ 350,00 para quem procura se profissionalizar para garantir uma oportunidade no mercado de trabalho.

publicidade

A escola já está com matrículas abertas para novas turmas e conta com opção que vão desde os técnicos de Enfermagem, Administração, Radiologia, Análises Clínicas e de Farmácia, até os profissionalizantes de Gastronomia, Youtuber Profissional e Chef Delivery.

Localizada na rua Antonio Agu, 587, Centro de Osasco, a unidade conta com 41 cursos, laboratórios de ponta, salas de aulas interativas, biblioteca, materiais didáticos exclusivos, além de corpo docente e coordenadores qualificados.

publicidade

Com a proposta de democratizar o acesso ao ensino profissionalizante e técnico, de longa e curta duração, os cursos da TECYOU surgem como oportunidade para quem busca iniciar uma carreira, mudar de profissão, uma renda extra, recolocação no mercado de trabalho ou, até mesmo iniciar seu próprio negócio.

TECYOU Osasco – cursos oferecidos:

Entre os cursos técnicos oferecidos estão de Enfermagem; Radiologia; Análises Clínicas; Administração e de Farmácia.

publicidade

Já os profissionalizantes oferecidos pela TECYOU estão: Chef Delivery; Youtuber Profissional; Desenvolvedor de Games; Cozinheiro Profissional; Confeiteiro Profissional; Rotinas Administrativas; Auxiliar de Logística; Auxiliar RH; Bombeiro Civil; Cuidador de Idoso; Corte e Costura; Balconista de Farmácia; Eletricista Predial; Climatização e Refrigeração; Operador de Computador; Programador de Computador; Técnicas de Aplicação de Medicamentos Injetáveis; Empreendedorismo Gastronômico; Web Designer Profissional entre outros. Além do curso de Inglês Instrumental e profissional.

Todo o material didático, materiais de uso para aulas práticas, uniformes específicos para o curso pretendido serão disponibilizados pela TECYOU.

Mais informações pelo telefone 11 4637-6689 / contato@tecyou.com.br / tecyoucursos.com.br

E-COMMERCE// Jackson Faive vem fazer entrega em Osasco em nova ação publicitária do Mercado Livre; vídeo