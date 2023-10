Agendamento para castração gratuita de cães e gatos em Barueri será aberto nesta quarta-feira

Será aberto nesta quarta-feira (4) o agendamento para castração gratuita de pets em Barueri. Desta vez, serão oferecidas 250 vagas, sendo 80 para caninos fêmeas, 60 para caninos machos, 60 para felinos fêmeas e 50 vagas para felinos machos.

publicidade

O agendamento é online e gratuito, e deve ser feito a partir das 8h, no Portal Pet, dentro do site da Prefeitura de Barueri. É necessário que o tutor esteja com os números do Registro Geral Animal (RGA) e de CPF em mãos e um endereço de e-mail válido. Tanto o CPF quanto o e-mail deverão estar vinculados ao RGA.

A administração municipal reforça que o Registro é obrigatório para pets residentes em Barueri, lembrando que o RGA de pet que não seja de munícipe ou de pessoas de outros municípios é considerado crime previsto na legislação penal brasileira.

publicidade

Assim que todas as vagas forem preenchidas, o agendamento será encerrado. Além disso, o animal que será castrado deverá ter idade mínima de 7 meses e máxima de 7 anos. Caso o animal seja considerado inapto ao procedimento, ele não será castrado.