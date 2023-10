Serviços estaduais terão ponto facultativo nesta terça (3) devido à greve do Metrô, CPTM e Sabesp

Serviços estaduais terão ponto facultativo nesta terça (3) devido à greve do...

O Governo de São Paulo decretou ponto facultativo nos serviços públicos estaduais da capital devido à greve marcada para esta terça-feira (3) pelos trabalhadores do Metrô, CPTM e Sabesp.

A iniciativa vai permitir o reagendamento de consultas, exames e outros serviços agendados para o dia da greve.

As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens e 4-Amarela, 5-Lilás, do metrô funcionarão normalmente.

Serviços de segurança pública, restaurantes e postos móveis do Bom Prato não serão afetados.

Consultas médicas, serviços no Poupatempo e aulas da rede estadual de ensino serão reagendados.

Determinação judicial

A Justiça do Trabalho determinou a operação de 100% do transporte sobre trilhos nos horários de pico e 80% nos demais períodos, além de 85% dos trabalhadores da Sabesp, com multas em caso de descumprimento para esta terça-feira (3).

A presidenta doi Sindicato dos Metroviários, Camila Lisboa, havia sugerido ao governo a liberação das catracas em vez da paralisação, no entanto, o governo descartou a liberação das catracas devido ao risco de tumultos e acidentes nas estações.

A paralisação é um protesto contra as privatizações do Metrô, CPTM e Sabesp, com consequente precarização de serviços e possível aumento de tarifa.