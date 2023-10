Deolane doa R$ 50 mil a Marcos Oliveira, o Beiçola, e mobiliza seguidores após pedidos de ajuda do ator

A influenciadora digital Deolane Bezerra fez uma visita especial ao ator Marcos Oliveira, o eterno Beiçola de “A Grande Família”, da TV Globo, neste domingo (1º), após o ator de 67 anos expor dificuldades financeiras e fazer diversos pedidos de ajuda nas redes sociais.

A moradora de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, doou R$ 50 mil a Marcos. “A história dele vai muito além do que nós imaginamos. Ele não está nessa situação porque ele quer, ele foi vítima de várias coisas, mas nós estamos aqui para ajudar”, disse Deolane, emocionada.

“Sentir vontade de comer e não poder deve ser muito ruim e foi por isso que eu vim até você. Eu sei que é uma quantia legal, mas sei que tem muitas coisas pendentes para pagar e a gente vai conseguir mais um pouquinho”, declarou a advogada, em vídeo publicado nos Stories do Instagram.

Deolane publicou ainda uma foto ao lado de Beiçola: “A vida me presenteou mais uma vez com um amigo”. “Eu quero sempre falar com você. Você é o meu anjo da guarda”, respondeu o ator.

A moradora de Alphaville também mobilizou seus fãs e seguidores para “dar uma força” ao ator, tanto com doações via Pix como para que eles seguissem o perfil de Marcos Oliveira no Instagram. “Acabei de postar e ele estava com 30 mil seguidores. Bora atualizar? Eita, já está com 100 mil [seguidores]”, comemorou. Nesta segunda-feira (2) o perfil do ator já tem mais de 459 mil seguidores.

