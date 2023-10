Governo do Estado considera greve desta terça-feira (3) ilegal e abusiva

O Governo de São Paulo publicou em seu perfil da rede X (ex-Twitter) texto em que chama a greve do Metrô, CPTM e Sabesp, marcada para esta terça-feira (3), de ilegal e abusiva.

“[a greve] torna refém a população que precisa do transporte público”, diz o comuinicado.

O texto prossegue acusando os sindicatos de uso do direito de greve para ataques políticos e ideológicos à atual gestão.

O governo acredita que devido ao fato da greve não ter relação com reivindicações salariais, pode ser classificada como irresponsável e antidemocrática.

Ainda de acordo com o governo, a pauta (as privatizações) já foi respaldada pela população que elegeu o atual governo.

A nota chama a greve desta terça de chantagem e diz que ‘o processo de escuta e diálogo é o que deve ser usado para convencer atores políticos e a sociedade que a proposta do governo não é ideal’, mas não propôs um espaço para esse diálogo.

O Sindicato dos Metroviários propôs a liberação das catracas em vez de paralisação, mas, segundo o governo, a Justiça proibui a prática. “São Paulo para todo dia por causa da Via Calamidade. Amanhã, São Paulo vai parar para que não tenha mais Via Calamidade”, afirmou Camila Lisboa, presidenta do Sindicato dos Metroviários em alusão às constantes falhas na ViaMobilidade, trecho de trens já privatizado.