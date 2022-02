Deolane reclama de conta de água de R$ 2,4 mil da mansão em Alphaville: “um absurdo!”

Deolane Bezerra tomou um susto, na tarde desta quinta-feira (17), ao receber a conta de água no valor de R$ 2.486,04, em sua mansão em Alphaville, reduto de ricos e famosos entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital mostrou a fatura. “Olha o que tem na maçaneta do carro [a conta]. Gente, isso é um absurdo!”, disparou Deolane, que aproveitou para dar um recado à uma de suas ajudantes: “Juci, pode mandar o povo tomar banho rápido”.

Desde dezembro, Deolane mora de aluguel em uma mansão de 1 mil m², no mesmo condomínio em que comprou um terreno e pretende construir a mansão dos sonhos. O imóvel alugado conta com três andares, cinco suítes, 11 banheiros, sauna, cozinha gourmet, hidromassagem, piscina, closet, entre outros atrativos.

Essa não é a primeira vez que a loira se assusta com as contas. Em janeiro, ela recebeu 53 multas de trânsito e compartilhou a reação que teve com os seus milhões de seguidores.