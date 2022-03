Agente penitenciário é morto a tiros em Carapicuíba

Um agente penitenciário de 39 anos foi morto a tiros, no Jardim Copiúva, em Carapicuíba. Crime aconteceu na madrugada de terça-feira (29), na Estrada da Gabiroba.

Um morador de uma residência próxima ao local do crime escutou o disparo e chamou a Polícia Militar, que encontrou a vítima inconsciente. O agente chegou a ser socorrido, foi encaminhado ao Hospital Geral de Carapicuíba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Além de atuar no Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Osasco, há relatos de que o homem também trabalhava como segurança de condomínios residenciais e estava saindo de um deles quando foi baleado.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime e quem seria o autor do disparo que matou o agente. O caso foi registrado no 1° DP de Carapicuíba, que deve prosseguir com as investigações.

