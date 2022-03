PM reage a assalto e atira em dois bandidos em Osasco

Um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto e atirou em dois criminosos, na noite desta terça-feira (29), em Osasco. Caso aconteceu na rua Dália, no Jardim das Flores.

O PM estava a caminho de sua casa quando foi abordado por três indivíduos em duas motos, que anunciaram o assalto por volta das 21h45. Rapidamente, o policial reagiu e atirou contra os bandidos. Ao menos dois foram atingidos pelos disparos.

Um dos criminosos conseguiu fugir mesmo estando ferido. O outro foi socorrido e levado ao Hospital Antônio Giglio, em Osasco. O terceiro suspeito escapou ileso em uma das motos utilizadas na ação.

O PM não ficou ferido. A ocorrência foi registrada no 5° DP de Osasco, que vai prosseguir com as investigações para identificar, localizar e prender os envolvidos no crime.

