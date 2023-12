Agentes encontram droga no solado de tênis enviado por mulher ao companheiro...

Servidores do Centro de Detenção Provisória II “ASP Vanda Rita Brito do Rego” de Osasco localizaram, nesta sexta-feira (22), droga sintética escondida no solado de um tênis enviado por uma mulher ao companheiro preso na unidade.

publicidade

Os dois pedaços de papéis com o entorpecente mediam aproximadamente 10 x 14 centímetros, cada um. O produto apreendido foi encaminhado ao 2º DP de Osasco para a elaboração do boletim de ocorrência.