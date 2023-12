Dr. Amir se despede do mandato à frente da ACEO com gratidão e vê entidade preparada para o futuro

Dr. Amir se despede do mandato à frente da ACEO com gratidão...

Prestes a encerrar o mandato como presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO), o advogado e contador Amir Gomes dos Santos, ou Dr. Amir, como é conhecido, vê a entidade pronta para o futuro e agradece o apoio que recebeu. “Foram dias de muito trabalho. Enfrentamos adversidades, mas com a ajuda que tivemos nós superamos essas dificuldades”, avalia.

“Podemos dizer que cumprimos a missão que o grupo nos confiou e entregamos uma ACEO melhor do que recebemos. Uma ACEO pronta para o futuro”, completa o advogado.

Uma história de sucesso

A história de Dr. Amir com a ACEO tem início em 1997, quando foi convidado pelo então presidente, Francisco Teruel, para fazer parte da entidade. A Associação Comercial ainda funcionava no prédio Marrey Junior, no Largo de Osasco.

Nessa época Dr. Amir já comandava a sua empresa, a Paulista Contabilidade, e de lá para cá, na condição de integrante do corpo diretivo da ACEO, participou de momentos importantes que aconteceram na entidade, como a compra do terreno, construção e inauguração da sede própria, além da reformulação em 2005 do código tributário municipal, que beneficiou milhares de empresas e fez triplicar a arrecadação de ISS do município em 2 anos.

Em 2018, durante um período conturbado pelo qual passava a ACEO, o então diretor Marcos Atchabahian aventou o nome de Dr. Amir para a presidência. A habilidade com comunicação, o perfil conciliador e sua experiência em gestão o gabaritavam para a missão.

Uma situação muito difícil

A ideia ganhou corpo e resultou em sua eleição. Entretanto, ao assumir, encontrou uma situação muito difícil: além das dívidas a ACEO estava completamente desacreditada.

Para piorar, o prédio da entidade necessitava de uma reforma estrutural urgente, mas as dívidas e a falta de crédito impediam qualquer ação nesse sentido.

Algo precisava ser feito e, por isso, dentre as medidas tomadas pelo novo presidente, a redução do quadro de funcionários foi uma das primeiras. O enxugamento – necessário – resultou em uma economia de mais de R$ 50 mil por mês.

Na sequência, a renegociação de dívidas ajudou a estancar sangrias e, por fim, a credibilidade de Dr. Amir – somada à transparência das decisões colegiadas – ajudou no processo de recuperação.

“Trabalhamos muito com a diretoria da ACEO para que tudo fosse o mais transparente possível. E embora a palavra final fosse minha, o que determinava as decisões era o parecer dos diretores”, explica.

A chegada da pandemia e a oportunidade de crescer

Quando tudo caminhava para uma administração segura a pandemia veio e mudou todos os planos. Com a ordem para o fechamento das atividades comerciais presenciais e o risco iminente da doença, a administração de Amir Gomes dos Santos precisou recalcular a rota.

Mas o que fazer diante de um problema dessa natureza? Baseando-se na filosofia que norteou a fundação da ACEO em 1962, Dr. Amir Gomes e sua equipe decidiram acolher empresários e empreendedores, mesmo aqueles que não eram associados, oferecendo suporte e apoio naquele momento difícil.

A decisão se mostrou corretíssima a ponto de o prefeito de Osasco, Rogério Lins, baixar um Decreto que permitia à ACEO a emissão dos protocolos necessários para o funcionamento das atividades e segmentos empresariais que estavam desassistidos na cidade.

Com isso, a travessia pela tempestade se tornou menos difícil. “Não podemos dizer que foi tranquilo. Muitas empresas se perderam pelo caminho, o que lamentamos. Mas juntos enfrentamos da melhor maneira possível um dos períodos mais difíceis da história humana recente”, diz.

A recuperação da confiança

Segundo o pensador Fiódor Dostoiévski, um ato de confiança dá paz e serenidade. E foi o que aconteceu na ACEO ao longo dos últimos quatro anos.

A gestão cuidadosa de Amir Gomes dos Santos deixou para trás os tempos de descontrole econômico, de falência moral e ausência de liderança, recuperando a credibilidade da entidade.

Um meticuloso trabalho de recuperação econômica saneou as dívidas – deixando um superávit – e possibilitou a reforma tão necessária do prédio.

A força da liderança permitiu uma reforma no estatuto, deixando-o mais moderno, democrático e a entidade pronta para o futuro.

O olhar visionário de Dr. Amir e equipe possibilitou também a inserção de mulheres à diretoria e na linha sucessória da ACEO, um fato inédito até então.

Mas não foi só isso: a criação da PromOsasco, a fundação da ACEO Mulher, a entrega da entidade organizada e confiável são legados que ficam para o futuro.

Gratidão é a palavra que define essa gestão

Em 2022 a ACEO completou 60 anos, e para o Dr. Amir Gomes, depois de tudo o que aconteceu, essa foi uma celebração “de cabeça erguida”.

Mas, segundo ele, já passou. E se fosse para definir o sentimento nesta reta final de mandato, ele diz que seria o de gratidão. “Eu sou muito grato pelas oportunidades que recebi e pelo apoio que tive”, diz.

“Nenhuma realização seria possível sem essa equipe que esteve comigo nos momentos bons e ruins”, continua.

Ele destaca a participação do superintendente Denis Mello nesse processo todo, que foi mais do que um braço direito. “Em muitos momentos ele foi meus dois braços”, avalia.

Dr. Amir Gomes também é grato à diretoria da ACEO, aos parceiros, e a toda a sociedade osasquense. “Em nome da ACEO, nesta passagem de bastão, quero desejar boa sorte ao novo presidente, Marcos Atchabahian”, declarou.

“Com o coração cheio de gratidão eu desejo que o próximo ano seja de grandes realizações para todos, com muito trabalho, mas também com muito sucesso”, complementa. “2024 será o nosso ano. Um Feliz Natal e Próspero Ano Novo”, finaliza.