Agora é possível alugar carrão da Audi a partir de R$ 9,6 mil mensais

A Audi acaba de lançar um projeto de carro por assinatura no Brasil. Entre os planos, é possível alugar um A6 por R$ 9,6 mil por mês. Para um e-tron, primeiro SUV elétrico da marca, o custo mensal é R$ 10 mil. Há outras opções por até R$ 13,3 mil por mês.

publicidade

A iniciativa faz parte de um projeto piloto chamado chamado Audi Luxury Signature, que será realizado até o mês de dezembro e é inédito para carros do segmento premium.

O aluguel inclui seguro, IPVA, licenciamento, assistência 24 horas, manutenção preventiva e 2 mil km para rodar por mês.

publicidade

Johannes Roscheck, CEO e presidente da Audi do Brasil, declarou: “a indústria da mobilidade passa por uma revolução muito intensa nos últimos anos e o avanço da tecnologia nos permite hoje explorar novos modelos de negócios. A Audi sempre foi pioneira em tudo o que faz e com o serviço de carro por assinatura não poderia ser diferente. Mais do que ser a primeira montadora a oferecer esta modalidade, nosso objetivo é deixar que o cliente decida se quer adquirir ou usufruir os modelos Audi, de acordo com sua realidade”.