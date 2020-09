Modernização começa nos próximos dias e calçadão de Osasco funcionará 24h, gerando 2 mil novos empregos, diz Rogério Lins

Devem ser iniciadas nos próximos dias as obras de reforma e modernização da região central de Osasco, segundo o prefeito Rogério Lins (Podemos). O projeto inclui a cobertura do calçadão da rua Antonio Agu, um dos principais centros comerciais do país, que passará a ter lojas abertas também no período noturno, o que deve gerar cerca de dois mil novos empregos, avalia o prefeito.

“Nos próximos dias iniciam as obras de cobertura e modernização da região central de Osasco. Serão mais de 2 mil novos empregos com o calçadão funcionando também no período noturno. A região também terá atividades artísticas, gastronômicas e culturais”, declarou Rogério Lins por meio das redes sociais na noite desta sexta-feira (25).

O projeto

O projeto para a reforma foi definido no ano passado, por meio de um concurso. A proposta vencedora inclui a cobertura do calçadão, uma praça em frente ao Osasco Plaza Shopping, áreas destinadas ao comércio popular nas laterais do shopping e tornar o trecho da rua Antonio Agu fora do calçadão exclusivo para ônibus, com alterações no tráfego de veículos.

As autoras do projeto vencedor do concurso, realizado por meio de parceria entre a Prefeitura, a Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) e a Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Osasco (AEAO), são Letícia Juliana Pazian e Marina Vasarini Lopes, que ganharam um prêmio de R$ 20 mil.

O presidente da AEAO, Leandro Fogaça, destacou: “Com certeza, o projeto somará ainda mais para o desenvolvimento de nossa cidade, viabilizando um lugar mais moderno, estruturado e confortável aos frequentarem o calçadão, que hoje é o segundo maior polo de vendas do Estado de São Paulo”.

Na época, a Prefeitura afirmou que planejava tirar a proposta do papel já no primeiro semestre deste ano, mas a pandemia de covid-19 atrasou a iniciativa.