Veja os 47 projetos de modernização do calçadão de Osasco apresentados em concurso

Na semana passada, foi anunciado o vencedor do concurso de projetos para a revitalização e modernização do Calçadão da rua Antonio Agu, em Osasco. Nesta segunda-feira (14), a Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Osasco (AEAO), uma das realizadoras do concurso, disponibilizou imagens de todos os projetos concorrentes.

De acordo com a Prefeitura, a ideia é que o Calçadão de Osasco, um dos principais polos comerciais do país, passe a ser coberto e mais tecnológico, com a possibilidade de que lojas passem a funcionar 24 horas.

Diversos projetos apresentaram propostas de coberturas com estilo mais futurista. Outros as projetaram com toques mais artísticos ou populares.

O projeto vencedor, que a Prefeitura planeja tirar do papel em 2020, se destacou por ser “sustentável com a calçadão coberto inclusive com energia solar, iluminação de LED, Wi-Fi, respeitando a história do comércio local com áreas destinadas aos ambulantes e carrinhos de cachorro quente”, avaliou o prefeito Rogério Lins.

Além disso, ressaltou ele, a proposta, de Letícia Juliana Pazian e Marina Vasarini Lopes, inclui “muito paisagismo e sistema de drenagem para captação das águas pluviais, inclusive com a possibilidade do comércio local funcionar 24 horas, se tornando assim o maior centro comercial da América Latina”.

O concurso foi promovido pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco (AEAO), Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) e Prefeitura.