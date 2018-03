Alckmin repassa mais de R$ 156 mi para municípios paulistas

O governador Geraldo Alckmin assinou na última sexta-feira, 2, o 1º lote de convênios de 2018 com 442 municípios, sendo 765 com prefeituras e 348 com entidades assistenciais, num total de 1.113 acordos. O investimento total será de R$ 156,9 milhões.

Os repasses para municípios paulistas serão destinados para aquisição de ambulâncias, equipamentos hospitalares, máquinas, construção de pista de skate, custeio, recapeamento de ruas, reconstrução de pontes e obras de infraestrutura, entre outros.

Os convênios estão divididos por cinco secretarias, sendo 69 da Secretaria da Casa Civil, com investimentos de R$ 18,6 milhões. Foram assinadas também 10 Autorizações do Governador, que somam R$ 4,4 milhões.

A Secretaria da Saúde assinou 1.035 convênios com 429 municípios, sendo 688 com prefeituras (R$ 78,9 milhões) e 347 com entidades assistenciais (R$ 48,3 milhões), totalizando R$ 127,2 milhões da pasta.

A Secretaria da Casa Militar assinou quatro Autorizações do Governador com quatro municípios, totalizando R$ 1,07 milhão. A Secretaria de Desenvolvimento Social assinou nove Autorizações do Governador, com nove municípios, totalizando R$ 1,6 milhão. A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania assinou dois convênios do FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos), totalizando R$ 4,05 milhões.

Região Oeste teve vários municípios contemplados

Vários municípios da região estão entre os abrangidos pelos convênios assinados por Alckmin. A maior parte receberá verbas da Secretaria da Saúde para custeios em geral, aquisição de equipamentos, reforma de UBSs, entre outros. Apenas Itapevi está sendo contemplada com recursos da Saúde e da Casa Civil.

Confira a seguir a relação de convênios por pasta, município e destino. Os valores de cada não foram divulgados.