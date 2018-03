Teatro Glória Giglio recebe 35 artistas para exposição “Mulheres da Vida”

A prefeitura de Osasco convidou 35 artistas que retratarão em tela mulheres osasquenses para a Exposição Mulheres da Vida, com abertura no dia 11/3, às 19 horas, no Teatro Municipal Glória Giglio.

O evento de abertura contará com um sarau e a presença de escritoras e poetisas da cidade. A exposição leva o nome de “Mulheres da Vida” e integra a programação em comemoração aos 56 anos de emancipação político-administrativa da cidade. O acesso é gratuito.

Serviço

Dia: 11/3

Horário: 19 horas

Teatro Municipal Glória Giglio – avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina

Acesso gratuito