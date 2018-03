“Hip Hop x Basquete de Oz” acontece no Ginásio Poliesportivo Ayrosa de Osasco

“Hip Hop x Basquete de Oz” acontece no Ginásio Poliesportivo Ayrosa de...

A Prefeitura de Osasco realizará no dia 18, domingo, o evento “Hip Hop x Basquete de Oz” no Ginásio Poliesportivo Ayrosa, na rua Ciriema, 120, Ayrosa, das 10h às 16h. O evento é gratuito e faz parte da programação de aniversário de Osasco.

“Hip Hop x Basquete de Oz” vai reunir doze times de basquete nas categorias masculina e feminina, infantil e adulto. As equipes farão torneios recreativos de basquete. Paralelamente haverá participação do movimento cultural Hip Hop com grafites, DJs. MCs e B´Boys, além de shows e Feira de Artesanato.

Serviço

Dia: 18/3

Horário: 10h às 16 horas

Ginásio Poliesportivo Ayrosa – Rua Ciriema, 120 – Ayrosa

Gratuito