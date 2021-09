Além da Uber, 99 também anuncia nova sede em Osasco

Após a Uber, sua principal concorrente no país , 99, também anunciou que vai implantar em Osasco sua nova sede. As novas instalações devem entrar em atividade no segundo semestre do ano que vem e vão permitir uma ampliação do quadro de colaboradores da empresa em 20%.

A nova sede da 99 vai ocupar uma área de 30 mil metros quadrados e unir três operações da companhia, 99, 99Pay e 99Food, além de um campus de tecnologia e o Núcleo de Políticas Públicas e Pesquisa da 99, que tem o objetivo de adicionar valor às políticas públicas em mobilidade, cidades inclusivas e segurança, em parceria com academia, município e think-tanks.

De acordo com a empresa, a nova sede terá os funcionários em regime híbrido (home office e presencial)com postos flexíveis (sem lugares definidos), instalações de lazer e desportivas, auditório e um estúdio de gravação para integrar e fomentar a inovação.

Os colaboradores da empresa terão transporte gratuito entre a sede e as estações da CPTM mais próximas, entre outros benefícios.

Considerada o primeiro unicórnio brasileiro (empresas que valem mais de US$ 1 bilhão), a 99 tem atualmente cerca de 1.000 funcionários, número que deve passar a aproximadamente 1.200 com a nova sede. Os interessados em se candidatar a vagas de emprego podem se cadastrar no site de vagas da empresa.

“‘Silicon Valey’ brasileira”

“A 99 vem somar-se às demais empresas de tecnologia que escolheram Osasco como sede. Queremos transformar nossa cidade numa espécie de ‘Silicon Valey’ brasileira, reunindo as gigantes do setor, oferecendo mais oportunidades, empregos e renda à população”, comemorou o prefeito Rogério Lins.

Além de Uber e 99, outras gigantes de tecnologia instaladas em Osasco são iFood e Mercado Livre.

