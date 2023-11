Alerta para tempestades e rajadas de vento neste fim de semana na região

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para temporais e rajadas de vento intensas entre sexta-feira (17) e domingo (19), em todo o estado. Há previsão de chuva na Região Metropolitana, com acumulados de 100 mm.

As rajadas de vento poderão variar entre 60 e 80 km/h, podendo alcançar, antes ou durante as chuvas, até 100 quilômetros por hora. Além disso, existem condições para temporais, seguidos por raios, granizo e rajadas de vento intensas.

“A soma do calor com a umidade proveniente da Amazônia e a passagem de uma frente fria criarão condições para pancadas de chuva forte no Estado de São Paulo”, diz o comunicado, que foi reforçado nas redes sociais.

A orientação é para que a população “evite áreas arborizadas durante a tempestade, devido ao risco de quedas de árvores”. “Ao identificar sinais de ventos intensos, busque abrigo em locais seguros, longe de estruturas suscetíveis a danos, como postes, árvores ou fiações elétricas”, completa a Defesa Civil.

No último dia 3, o temporal com ventos que ultrapassaram os 100 km/h que atingiu o estado de São Paulo deixou sete mortos, um deles em Osasco. Além disso, mais de 2 milhões de imóveis ficaram sem energia elétrica devido aos transtornos causados pela queda de milhares de árvores.

