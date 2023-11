Temporal deixa três mortos em Osasco e São Paulo nesta sexta (3)

Três pessoas morreram com o temporal que atingiu diversas regiões do estado de São Paulo na tarde desta sexta-feira (3). Uma das vítimas foi atingida por um muro que caiu, em Osasco.

A outra vítima fatal das chuvas de hoje foi atingida por um pedaço de parede, em Santo André, no ABC Paulista; e a terceira morte foi registrada em Limeira, no interior, após o desabamento de um muro.

Em Osasco, o acidente aconteceu na avenida Luíz Rink, no bairro Mutinga. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 16h20, na altura do número 500. No endereço, duas árvores caíram em cima de um muro que não suportou e caiu, atingindo um pedestre que passava no local. A vítima, um homem de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O temporal com rajadas de vento de 100 km por hora causaram transtornos em vários pontos de São Paulo. Na região, foram registrados congestionamento, queda de árvores e falta de energia elétrica. Em Barueri, dois motociclistas foram atingidos por uma árvore que caiu, no Jardim Maria Helena.

Até às 21h desta sexta, o Corpo de Bombeiros recebeu 1.011 chamados para quedas de árvores; 46 para desabamentos; e dois para enchentes em toda a Capital e Região Metropolitana de São Paulo.

