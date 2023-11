Temporal e ventania derrubam árvores e arrancam telhados em Barueri, Carapicuíba e região

O temporal que atingiu a Grande São Paulo, com ventos de mais de 100 km por hora, na tarde desta sexta-feira (3), provocou queda de árvores e estragos nas cidades de Barueri, Carapicuíba, Osasco, Cotia e região.

Em Barueri, dois motociclistas foram atingidos por uma árvore que caiu, na avenida Marco Antônio Celegari, no Jardim Maria Helena, sentido Parque Shopping. Uma das vítimas ficou ferida e foi socorrida por equipes de resgate da Defesa Civil de Barueri.

Na Estrada dos Romeiros, além da queda de árvores, cinco postes foram derrubados com os fortes ventos. Árvores caíram também nas avenidas Dr. Dib Sauaia Neto, subida da Aldeia da Serra e na Rua da Prata, todas bloqueadas.

As fortes chuvas também sobrecarregam o trânsito em diversos pontos da cidade. As Alamedas Rio Negro e Araguaia estão entre as vias congestionadas. A orientação é para que motoristas utilizem outras rotas até que a situação seja normalizada.

As equipes da Semurb (Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri) estão trabalhando para que as vias sejam liberadas.

Alguns pontos prejudicados por queda de árvores em Barueri hoje:

Avenida Dr. Dib Sauaia Neto (via Parque);

Estrada dos Romeiros (próximo ao parque municipal);

Avenida Marco Antônio Calegari

Subida da Aldeia da Serra;

Rua da Prata

Mais chuva em Barueri e região

A Defesa Civil de Barueri emitiu um alerta para fortes chuvas até domingo (5). “Há condições para chuvas intensas acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e até granizo”, diz o comunicado publicado nas redes sociais.

Em caso de emergência, os munícipes podem acionar a Defesa Civil no telefone 199, ou a Guarda Civil Municipal no 153 ou ainda o Corpo de Bombeiros no 193.

Região

Além de Barueri, foram registradas ocorrências nas cidades de Carapicuíba, Cotia e Osasco. Em Carapicuíba, os fortes ventos arrancaram o telhado de uma escola estadual, no Jardim Copiúva. No Parque Jandaia, o muro de um estacionamento a céu aberto dentro de um condomínio desabou. Ninguém ficou ferido.

Na cidade de Cotia, foram registradas quedas de árvores na Avenida Walter Steurer, na Granja Viana, Alameda Tangará e Estrada Fernando Nobre. O fornecimento de energia elétrica foi afetado em alguns bairros.

Os ventos de mais de 100 km por hora também derrubaram árvores em diversos pontos de Osasco. As equipes da Prefeitura estão trabalhando para remover a sujeira e prestar apoio à população. “Em mais algumas horas tudo estará 100% reestabelecido”, afirmou o prefeito Rogério Lins (Podemos), nas redes sociais.

O Corpo de Bombeiros informou que até às 19h20 recebeu 874 chamados para quedas de árvores e dois para enchentes na Grande São Paulo e capital paulista.