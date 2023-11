Osasquenses apresentam demandas a vereadores durante sessão itinerante da Câmara na zona Norte

A população participou de mais uma edição do programa “Câmara no Seu Bairro”, que levou ao Jardim Elvira, na zona Norte de Osasco, uma sessão itinerante. O encontro foi realizado na noite de segunda-feira (30), no CEU Dra. Zilda Arns Neumann.

publicidade

Oito parlamentares participaram da sessão itinerante, que também contou com a presença de líderes comunitários e munícipes interessados em apresentar suas demandas.

Janete Garcia Pereira, moradora da região, encaminhou uma lista de perguntas, abordando, por exemplo, a questão da realização da coleta seletiva, regularização fundiária e abertura do Pronto Socorro Dr. Osmar Mesquita.

publicidade

O vereador Adauto (PDT) explicou que a questão da regularização fundiária na Vila Serventina está sendo tratada com a Secretaria de Habitação e que os parlamentares verificaram junto à pasta para avaliar como está o andamento do processo. “Questões relativas à regularização fundiária são demoradas, mas vamos verificar junto à Habitação como está o processo relativo à Vila Serventina”, pontuou o parlamentar.

Em relação à coleta seletiva, Juliana da AtivOZ (PSOL) explicou que, realmente, a cidade precisa implementar a coleta em toda a cidade. “Por enquanto há projetos em alguns condomínios e a população precisa separar o lixo e levá-lo nos ecopontos por conta própria”, afirmou Juliana da AtivOZ. Ela ressaltou que faz parte do Conselho que tem discutido a questão.

publicidade

O vereador Marcio da Lan (Avante) ressaltou que, como morador do bairro, há cerca de oito anos chegou a adquirir uma caçamba para que moradores pudessem colocar o lixo para a coleta. “Há algumas ruas em que os caminhões normais não entram, mas já verificamos e indicamos ao prefeito uma alternativa que é fazer a coleta nesses espaços com caminhões menores”, disse Marcio da Lan.

A Sessão Pública durou 90 minutos e contou com a presença de representantes dos deputados estaduais Rogério Santos e Gerson Pessoa e de suplentes ao cargo de vereador que atuam na região do Jardim Elvira.

publicidade

A 5ª edição do Câmara no Seu Bairro está prevista para acontecer no dia 10 de dezembro, no Portal I.