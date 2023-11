A Superliga Feminina de Vôlei 2023/2024 começa neste sábado (4) com o jogo de estreia do Bluvolei Blumenal (SC) contra o São Caetano (SP).

As equipes locais, Osasco e Barueri, estreiam na quinta-feira (9) e no sábado (11) respectivamente.

O primeiro adversário do Osasco será o Brasília, fora de casa, às 17h (com transmissão do canal SporTV), e do Barueri será o Fluminense, no Ginásio José Corrêa (Avenida Guilherme P. Guglielmo, 1000, Centro) a partir das 18h.

