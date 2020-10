Alerta: suposto estuprador tenta enganar mulheres com falsas vagas de emprego em Carapicuíba

Circulam nas redes sociais relatos de um suposto estuprador que tenta enganar mulheres oferecendo falsas vagas de emprego nos arredores do calçadão de Carapicuíba.

De acordo com relato que viralizou, o homem aborda mulheres jovens oferecendo vaga de trabalho como recepcionista. “Ele parece ter uns 30 anos, loiro calvo, branco, meio forte, alto, finge ser gay”, afirma H.H.

A jovem relata que o suposto abusador insistia para que ela fosse para a suposta entrevista de emprego mesmo com a garota alegando que não poderia ir por estar de chinelo. “Ele ficava falando que eu não podia desperdiçar essa oportunidade”.

Até que a jovem foi ajudada por uma mulher que passava próximo. “Um anjo apareceu na hora, uma menina que não conheço me puxou fingindo me conhecer. Ela estava se tremendo toda e disse que ele fez o mesmo com ela, que ela quase foi, e que logo depois viu as imagens dele foragido circulando por aí! Gente ele é estuprador! Chamam as meninas pedindo informação e depois oferece emprego, fala a mesma coisa até conseguir abusar alguém!”, alertou.

“Não cheguei a denunciar na hora porque só queria ir embora. Me senti suja na hora!!!”, completou a garota.

O relato, postado nas redes sociais nesta terça-feira (20), tinha quase 5 mil compartilhamentos até a publicação deste texto.

