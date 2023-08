Aluna do CEU das Artes Osasco está na semifinal do reality Canta Comigo Teen da Record TV

Aluna do CEU das Artes Osasco está na semifinal do reality Canta...

A aluna do CEU das Artes Osasco Juju Gaspar está participando do reality show “Canta Comigo Teen 4”, transmitido pela Record TV e já está na semifinal.

publicidade

Com apenas 10 anos de idade, Juju Gaspar iniciou a sua jornada no CEU das Artes, onde se dedica a aprimorar suas habilidades musicais.

No programa, Juju escolheu a música “Pra Ver Se Cola”, originalmente interpretada pelo grupo Trem da Alegria, apresentação que conquistou 99 pontos dos jurados.

publicidade

Durante o programa, a cantora e compositora Graça Cunha relembrou sua experiência como jurada do Fest CEU, reality transmitido durante a pandemia pelo CEU das Artes, festival em que Juju Gaspar foi a campeã.

A próxima apresentação de Juju Gaspar no palco do reallity será no dia 10 de setembro, quando ela irá disputar uma vaga na grande final do programa.

publicidade

O “Canta Comigo Teen 4”, vai ao ar todos os domingos, às 18h, na Record TV.