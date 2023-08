Osasco Vôlei enfrenta o ‘novato’ Campinas em casa nesta sexta-feira (25)

Após começar bem o Campeonato Paulista de Vôlei na semana passada, com vitória de 3×0 sobre o São Caetano, o Osasco Vôlei joga em casa novamente nesta sexta-feira (25).

O adversário será o novo time do Estado, o Campinas Vôlei, que conta em seu elenco com a levantadora Fabíola (ex-Osasco), as ponteiras Jaqueline (ex-Osasco) e Mari Paraíba (ex-Barueri), entre outras.

O jogo será às 20h no Ginásio Professor José Liberatti (Rua Jubair Celestino, 150 – Presidente Altino).

