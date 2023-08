Sábado (26) é dia de McDia Feliz

A 35ª edição do McDia Feliz será neste sábado (26). É uma das maiores campanhas de mobilização de recursos em prol de crianças e jovens com câncer no Brasil.

Os tíquetes para adquirir o sanduiche Big Mac podem ser comprados com antecedência. Eles estão disponíveis pelo e-commerce do Instituto Ronald Mcdonald, no valor de R$ 18,00 cada (Clique aqui).

Em 2023, o McDia Feliz vai beneficiar 78 projetos de 51 instituições que atuam com oncologia pediátrica no Brasil. A campanha contemplará ainda 42 cidades em 18 estados e Distrito Federal. Os projetos foram selecionados por meio do Processo de Submissão de Propostas do Instituto, com o objetivo de atender as prioridades estratégicas em cada região, além de contribuir para a expansão e melhoria da qualidade do atendimento prestado a crianças e adolescentes com câncer.

No último ano, o McDia Feliz arrecadou R$ 25,8 milhões. Do total, R$ 19,9 milhões foram destinados ao Instituto Ronald McDonald, o que beneficiou 64 projetos de 51 instituições que atuam com oncologia pediátrica em 19 estados e no Distrito Federal.

A Prefeitura de Barueri está apoiando o evento que promove solidariedade e ajuda duas importantes instituições: o Instituto Ayrton Senna e o GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer).

