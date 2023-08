Piloto de Itapevi disputa 6ª etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee no fim de semana

Com ótimas recordações, o piloto de Itapevi Lucas Veloso volta ao Velocitta neste fim de semana para a disputa da 6ª etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee. Ele está na seleta lista de campeões no autódromo de Mogi Guaçu, em São Paulo, que conta com vitórias de apenas quatro pilotos da categoria.

publicidade

Lucas Veloso conquistou sua única vitória no Velocitta no ano passado. Ao todo, o autódromo já recebeu seis provas da FVee. Os demais vencedores foram Gerson Zarpelão (duas vezes, em 2021), e Laurent Guerinaud (2) e Levi Simões no ano passado.

“Eu adoro correr no Velocitta. É uma pista muito rápida, com uma estrutura espetacular. Sinto-me muito bem neste autódromo, e espero vencer mais uma vez”, diz Lucas Veloso, que ainda busca a sua primeira vitória na temporada 2023.

publicidade

Esta é a oportunidade para o piloto de Itapevi arrancar na briga pelo título. Ele ocupa atualmente a quarta colocação na classificação geral, com 121 pontos. A liderança é de Levi Simões, com 150, seguido por Pedro Antunes, com 136, e Laurent Gurinaud, com 127.

“Este é um momento decisivo do campeonato. Restam apenas três etapas, mas ainda há muitos pontos em disputa. Assim, um bom resultado no Velocitta será muito importante nesta reta final”, afirma Lucas Veloso.

publicidade

Nesta etapa, as duas provas serão realizadas no sábado, às 10h40 e às 15h30, ambas com transmissão pelo site www.fvee.com.br e pelo canal oficial da Fórmula Vee Brasil no YouTube. Na sexta-feira, acontecem os treinos livres e o classificatório.

A etapa seguinte no Velocitta será nos dias 22 e 23 de setembro. E a última e decisiva está marcada para 22 e 23 de dezembro, em Interlagos.