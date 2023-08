Rogério Lins promete novos ecoponto, creche e UBS no Santa Maria, em Osasco

Rogério Lins promete novos ecoponto, creche e UBS no Santa Maria, em...

O prefeito Rogério Lins (Podemos), anunciou na terça-feira (22) que uma nova Unidade Básica de Saúde será construída no Santa Maria. Na ocasião, o prefeito participou da reunião “Mutirão Amor por Osasco”, com moradores do bairro.

O atendimento de saúde hoje ocorre em uma área que pertence à igreja católica. A previsão, segundo a administração municipal, é de que em breve seja aberto processo licitatório para escolher a empresa que executará o serviço, que deverá ser iniciado entre o final deste ano e início do próximo.

“Essa região merece um espaço maior para um melhor atendimento das pessoas. Vamos iniciar o mais breve possível e entregar já em 2024, com horário estendido, até as 19h. Será ao lado da creche (inaugurada pela prefeitura em 2019)”, disse o Rogério Lins.

Ele anunciou ainda que o bairro deverá ganhar uma nova creche (obras também devem ser iniciadas até o final do ano) e um ecoponto (para onde a população pode levar sobras de material de construção em pequenas quantidades; vidro; madeira; papelão; plástico e garrafas pet para reciclagem).

Metrô

Durante o encontro, Rogério Lins reafirmou também que o Santa Maria contará futuramente com uma das duas estações de metrô da linha marrom, que ligará Cotia ao bairro do Sumaré, na capital paulista. A outra estação prevista para Osasco é a Victor Civita. A linha terá 29 kms de extensão.

“A passagem do metrô por aqui terá inúmeros benefícios, um deles é a valorização dos imóveis. Já tem projeto licitado. O governo do Estado estendeu essa linha até Cotia para diminuir o impacto do trânsito na rodovia Raposo Tavares”, comentou Lins.