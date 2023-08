Exposição de ônibus no Centro de Barueri será neste sábado

A Bus Brasil Fest, maior exposição de ônibus da América Latina, será realizada neste sábado (26), no Centro de Barueri.

publicidade

O evento ocorrerá das 10h às 17h, em frente ao Ginásio José Corrêa (Avenida Guilherme P. Guglielmo, 1000).

Serão expostos em uma área de 17 mil metros quadrados diversos modelos de ônibus, que vão dos mais antigos aos mais modernos, e as novidades do setor. O evento também contará com a presença de empresas fabricantes e fornecedoras de ônibus.

publicidade

A entrada será 1 kg de alimento não perecível.