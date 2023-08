Ventania assusta moradores de Osasco e arranca telhado de comércio no Centro de Carapicuíba

Os fortes ventos que atingem a região na tarde desta quinta-feira (24) arrancaram o telhado de um estabelecimento comercial, em Carapicuíba. Nas redes sociais, circulam imagens que mostram o telhado já no chão, na Avenida Inocêncio Seráfico, altura do número 600.

O ocorrido causou trânsito no entorno. “O trânsito está tendo. Estou parada aqui há mais de 10 minutos”, comentou uma mulher. “Passei bem na hora que caiu, estou de carro, cortei caminho e fui embora”, disse um homem.

Já em Osasco, moradores ficaram assustados com a força do vento. Um vídeo gravado por um leitor do Visão Oeste mostra telhados e lonas balançando com a ventania, no Jardim Roberto.

Estão previstas pancadas de chuva na região para esta quinta-feira (24), segundo o Clima Tempo.