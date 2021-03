Alunos da rede estadual voltarão a receber R$ 55 por mês do programa Merenda em Casa

O governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (31) que vai retomar o pagamento do programa Merenda em Casa. O benefício de R$ 55 mensais, por aluno, estará disponível a partir de quarta-feira (7).

“A retomada do pagamento do Programa Merenda em Casa beneficia, agora, 920 mil estudantes da rede estadual de ensino, em vulnerabilidade, que passarão a receber R$ 55 por mês para a compra de seu alimento em casa”, destacou Doria.

Para garantir o pagamento desta nova fase do Merenda em Casa, o governo do estado vai investir R$ 50,6 milhões mensalmente. O benefício será pago aos estudantes em situação de pobreza registrados no Cadastro Único. São classificadas desta forma as famílias que possuem renda familiar per capita de até R$ 178 mensais.

O governo estadual destaca que o benefício também será disponibilizado aos alunos em situação de pobreza que continuarem frequentando as escolas (que continuam abertas para servir a merenda escolar) para se alimentarem.

No ano passado, o governo paulista pagou nove parcelas do subsídio a 720 mil estudantes e, neste ano, incrementou o número de beneficiados com mais 200 mil alunos da rede, totalizando os 920 mil anunciados nesta quarta-feira (31).

Como ter acesso ao do benefício

Assim como em 2020, o pagamento dos R$ 55 mensais, do Merenda em Casa, será feito por meio do aplicativo PicPay, sem cobrança de taxa. Para ter acesso ao benefício basta instalar o aplicativo PicPay, disponível para Android e iOS, criar uma conta com nome, CPF e data de nascimento.

Também será necessário validar a identidade. Para isso, o usuário receberá notificações no app pedindo o envio de uma selfie e uma foto do RG ou carteira de habilitação. Após a confirmação da selfie e do documento, o benefício é creditado na conta PicPay do usuário.

Não é necessário ter conta bancária ou cartão de crédito. É possível sacar o dinheiro em um caixa eletrônico da rede 24Horas e transferir o valor para outras contas, sem taxa adicional.

