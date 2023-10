Amanhã (5) tem seleção para auxiliar de produção e logística em Santana de Parnaíba

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Santana de Parnaíba realiza nesta quinta-feira (5), entrevistas para contratação de auxiliar de produção e auxiliar de logística.

Para as vagas de auxiliar de produção, os requisitos são:

Para homens e mulheres;

Ter de 21 a 45 anos;

Ter ensino fundamental (incompleto);

Ter experiência na função.

O empregador, localizado na Fazendinha, oferece cesta básica, vale transporte e refeição no local.

Já para o cargo de auxiliar de logística, as exigências são:

Para homens e mulheres;

Ter entre 18 e 50 anos;

Ter ensino médio completo;

Ter experiência na função.

A vaga, para trabalhar em Jordanésia (Cajamar), oferece salário de R$ 1.800,00.

As entrevistas para ambas as vagas serão às 10h, no PAT Poupatempo (Avenida Tenente Marques, 5297, Fazendinha).