Osasco alcança em agosto melhor desempenho em admissões do ano

Em agosto, Osasco alcançou o melhor desempenho de admissões do ano, com 9.595 novas contratações com carteira assinada, resultando no maior saldo de empregos do período, com 1.169 vagas adicionais. No acumulado do ano até agosto, a cidade registrou um total de 67.811 contratações. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia.

Os setores que mais contribuíram para os resultados de agosto foram os de serviço, comércio, construção civil e indústria.

Segundo a Prefeitura, a geração de empregos em Osasco pode ser atribuída a iniciativas como políticas fiscais para atrair empresas, investimentos em infraestrutura (como recapeamento de ruas, iluminação pública com lâmpadas de LED, reforço na segurança pública, instalação de câmeras de monitoramento e programas de qualificação de mão de obra oferecidos pela Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda).

Além disso, a localização estratégica da cidade, entre as principais rodovias do estado, como a Castello Branco, Anhanguera, Raposo Tavares e Rodoanel Mário Covas, facilita a logística para a chegada de insumos, produção, transporte e distribuição de produtos acabados.

