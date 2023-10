Sesc Osasco programa diversas atrações para o Dia das Crianças no Teatro Municipal

O Sesc Osasco programou para o dia 12 de outubro, Dia das Crianças, uma série de atividades voltadas ao público infantil e família no Teatro Municipal Glória Giglio.

Estão programadas atividades física e recreativas, oficinas, circo e música com show de Hélio Ziskind.

Confira a programação completa:

Esporte e Atividade física

Recreação para a família, com com jogos gigantes e de mesa.

Das 11h às 16h.

Ingressos/Inscrição: Grátis. Sem necessidade de ingresso ou inscrição.

Tecnologias e Artes

Madeira Lúdica, com Bruna Kim: montar, desmontar e remontar. A ideia central é retirar as peças da árvore lúdica, representada por uma caixa e pela árvore minimalista, e construir. Vamos falar das árvores e da natureza numa brincadeira criativa.

Das 11h às 13h.

Ingressos/Inscrição: Grátis. Sem necessidade de ingresso ou inscrição.

Gravura Botânica com Laura Huzak Andreato: oficina de técnica de impressão botânica em tecido. Os participantes serão convidados a criar composições utilizando folhas e outros elementos vegetais como matrizes de impressão.

Das 11h às 14h.

Ingressos/Inscrição: Grátis. Entrega de senhas no local com 15 minutos de antecedência.

Dança

Mané Boneco, com Grupo Zumb Boys: inspirado no boneco brasileiro “Mané Gostoso” – feito de madeira, com pernas e braços facilmente articulados, através de cordões -, “Mané Boneco” é uma intervenção de dança que dialoga com a beleza e a simplicidade do brincar, que passeia pela memória afetiva.

Às 14h.

Ingressos/Inscrição: Grátis. Sem necessidade de ingresso ou inscrição.

Literatura

Cortejo Voador, com Cia. Passarinho Contou: intervenção itinerante de circo, música, dança e literatura.

Às 15h.

Ingressos/Inscrição: Grátis. Sem necessidade de ingresso ou inscrição.

Música

Hélio Ziskind: um show com histórias cantadas e canções para cantar com a plateia. Hélio e banda mostram, ao vivo, as canções ilustradas criadas para o seu canal no youtube: “ZiS é o Canal”.

Com Hélio Ziskind : voz e guitarra; Mario manga : guitarra e cello; Joana Bergman: teclado; Sylvinho Mazzucca : baixo elétrico e Ivan Rocha: bateria eletrônica.

Às 16h.

Ingressos/Inscrição: Ingresso – R$25,00 / R$12,50 / R$8,00. Grátis para crianças até 12 anos. Vendas a partir das 17h do dia 3/10, online, e 4/10, presencial.

Duração: 60 min.